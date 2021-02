Zelda Skyward Sword HD : le mal-aimé de la série revient sur Switch en haute définition

Si la communauté attendait de nouvelles images du prochain Zelda Breath of the Wild 2, c'est finalement The Legend of Zelda : Skyward Sword HD que Nintendo a sorti de son chapeau pour plus ou moins clôturer ces 50 minutes de ce Nintendo Direct du 17 février 2021 très dense. Une demi-surprise il va s'en dire puisque de nombreux indices ces derniers mois nous laissaient déjà penser que la firme de Kyoto planchait sur une version en haute définition de cet épisode Wii qui est considéré - à juste titre - comme le plus raté de toute la saga (noté 15/20 dans nos colonnes à l'époque). Forcément, le 18 novembre 2021, le jeu fêtera ses 10 ans d'existence et à l'instar de Wind Waker HD et Twilight Princess HD, Nintendo se devait de lui rendre hommage.



C'est d'ailleurs Eiji Aonuma en personne qui est venu nous présenter les différentes mécaniques de gameplay du jeu, et notamment la jouabilité avec les fonctionnalités gyroscopiques des Joy-Con. En effet, pour ne pas trahir le gameplay de l'époque sur Wii, The Legend of Zelda : Skyward Sword HD ne manquera pas de proposer des séquences où il faudra bouger les Joy-Con à l'écran pour effectuer certaines tâches, comme tirer une flèche en mimant un arc que l'on va bander, ou frapper les ennemis avec son épée et se défendre avec le bouclier. Bien sûr, pour éviter de faire fuir les joueurs allergiques au motion gaming, Nintendo a eu la bonne idée d'intégrer une option pour désactiver cette jouabilité toute flinguée, sachant que les possesseurs de Nintendo Switch Lite n'auraient jamais pu y accéder. En attendant, Eiji Aonuma nous précise que le jeu tournera à 60 images par seconde, qu'il s'agira d'un portage HD et en aucun cas d'un remaster (encore moins un remake) et que le jeu est d'ores et déjà en précommande. Mais êtes-vous prêt à investir 59,99€ pour l'un des épisodes les plus décriés de la saga ?