Test Zelda Skyward Sword HD : le Zelda le moins bien noté ? Voici toutes les reviews dans le monde

The Legend of Zelda : Skyward Sword, près de 10 ans après sa parution sur Wii en 2011. Nintendo ayant levé l'embargo sur les tests, la presse spécialisée a donc rendu son verdict à travers le monde, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le titre n'a pas obtenu les mêmes éloges que les autres épisodes de la saga. Ce n'est pas vraiment une surprise dans le sens où à l'époque de sa prime sortie déjà, Skyward Sword était considéré comme un épisode en demi-teinte, peut-être même celui le moins apprécié de tous. Avec 82% de moyenne sur Metacritic , pour un total de 50 tests, c'est à peu près le même ressenti global, sachant que cette fois-ci, la dimension de "remaster" est prix en compte. C'est d'ailleurs l'un des aspects les plus vivement critiqués puisque Ninteno se semble pas s'être vraiment foulé pour redonner vie à son jeu dix ans plus tard. Comme on l'avait déjà remarqué, ce The Legend of Zelda : Skyward Sword HD ressemble davantage à un lissage en haute définition qu'à un véritable remaster. Malgré cela, on trouve tout de même des 10/10 chez certains médias. Allez, c'est l'heure du listing.