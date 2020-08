Zelda Skyward Sword : une version Switch repérée sur Amazon, bientôt le portage ?

Alors que l'on attend toujours des nouvelles un peu plus précises de la suite de Breath of the Wild, Nintendo aurait-il un autre plan pour remettre sa franchise The Legend of Zelda sur le devant de la scène ? À en croire Amazon UK, c'est une possibilité : le célèbre revendeur vient effectivement de lister l'opus Skyward Sword, sorti originellement en 2011 sur Wii, sur Nintendo Switch... avant de retirer la fiche produit très rapidement.



Forcément, on ne sait pas s'il s'agissait d'une fuite ou d'une véritable erreur - ce qui ne serait pas la première fois avec la plateforme - et l'on s'en tiendra donc à prendre l'information avec des pincettes, d'autant plus que Big N avait déclaré en 2018 qu'aucun portage du jeu n'était prévu. Néanmoins, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et le géant japonais peut tout à fait avoir revu ses objectifs : on verra bien.