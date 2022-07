Z-Event 2022 : dates de l'événement, programme, liste des streamers présents, tous les détails

Avant le mythique livestream marathon d'une cinquantaine d'heures dédié aux jeux vidéo, la veille (8 septembre), il y aura moyen d'assister à un showcase musical qui aura lieu, excusez du peu, au Zénith de Montpellier. Bien évidemment, de nombreuses personnalités monteront sur scène durant ce show qui devrait durer trois heures et débutera à 19 heures 30. Parmi les guests, on nous annonce a pour vocation de sensibiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux environnementaux. Elle met en œuvre des projets de terrain autour de cinq grandes thématiques (biodiversité, agriculture durable, énergie propre, déchets et éducation) afin de préserver notre planète."Avant le mythique livestream marathon d'une cinquantaine d'heures dédié aux jeux vidéo, la veille (8 septembre), il y aura moyen d'assister à un showcase musical qui aura lieu, excusez du peu,

LISTE DES STREAMERS PRÉSENTS

Alexclick

Alphacast

Altair

Angle Droit

Antoine Daniel

Arkunir

Avamind

Baghera Jones

Berlu

BlitzStream

Bob Lennon

Bren

CaMaK

CarlJr

Ceb

Chap

Chowh1

Dach

DamDamLive

Doigby

Domingo

DrFeelgood

Etoiles

Gius

Gom4rt

Horty

ImSoFresh

Jbzz

Jean Massiet

Jeel

Jiraya

Kenny

Lapi

LeBouseuh

Lege

LittleBigWhale

Master Snakou

Mister MV

MoMaN

Mynthos

NBK

Ponce

Rivenzi

Sardoche

Shaunz

Shisheyu

SkyRRoZ

Skyyart

Solary

Tonton

TPK

Trinity

Ultia

Un33D

Xari

ZeratoR

C'est désormais officiel : le Z-Event 2022 les 9,10 et 11 septembre prochains. C'est en effet ce qu'annoncent Adrien Nougaret (ZeratoR) et Alexandre Dachary (Dach) sur le site officiel de l'événement en précisant que cette année, ils soutiendront la Fondation GoodPlanet qui "PV Nova, French Fuse, Berywam, Bigflo&Oli, ou encore Soprano. Bref, il y aura du beau monde. À noter que la billetterie n'ouvrira pas ses portes avant le 11 juillet.Pour mémoire, l'an passé, le Z-Event était parvenu à accumuler plus de 10 millions d'euros de dons pour Action contre la Faim, un record. Nul doute que les organisateurs et les streamers ayant répondu à l'appel du Z-Event 2022 auront à coeur de faire encore plus fort.