Xbox : un brevet de Microsoft qui remet en cause les jeux physiques ? Explications

Si de nombreux observateurs restent convaincus que l'avenir du jeu vidéo passera forcément par le 100 % dématérialisé, en attendant, la PS5 et la Xbox Series X sont bel et bien équipées d'un lecteur Blu-ray. Cela dit, Game Rant s'est aperçu que Microsoft avait déposé récemment un brevet susceptible de changer la donne pour ses prochaines consoles. Plus concrètement, le constructeur américain étudie l'idée d'utiliser un lecteur externe capable de lire un jeu physique pour qu'ensuite, son possesseur puisse en profiter sur une console dépourvue de lecteur Blu-ray. Si la Xbox One et la Xbox One S All-Digital Edition figurent dans le schéma qui décrit le concept, ce dernier peut s'appliquer à la Xbox Series X et à la Xbox Series S.Bien évidemment, ce brevet soulève quelques questions. Par exemple, on ignore si la reconnaissance d'un jeu physique via ce lecteur externe serait permanente, ou s'il faudrait répéter la manip' à chaque nouvelle partie. Pour notre part, si cette piste venait à se concrétiser, on voit mal Microsoft ne pas mettre en place un garde-fou empêchant d'acheter un jeu physique, de l'authentifier, et de le revendre dans la foulée. En tout cas, ce brevet rappelle l'importance prise par le dématérialisé ces dernières années. Il suffit de jeter un oeil aux résultats financiers des différents acteurs de l'industrie pour se rendre compte que les chiffres générés par le digital sont désormais supérieurs à ceux issus des jeux physiques.Dans le même temps, il serait injuste de priver les joueurs d'une partie de leur ludothèque. Cette solution hybride envisagée par Microsoft lui permettrait donc de contenter tout le monde, voire de ne commercialiser à l'avenir que des consoles tournées exclusivement vers le dématérialisé telles que la Xbox Series S. Après, rappelons qu'il ne s'agit que d'un brevet et que rien ne dit que Phil Spencer et ses équipes iront plus loin dans cette intention.