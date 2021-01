Xbox Series X|S : voici la manette Red Pulse et son rouge éclatant !

C'est la petite surprise de Microsoft pour ce début de semaine : un nouveau coloris pour la manette Xbox Series X|S vient d'être annonce, à savoir la Pulse Red qui se distingue par son rouge éclatant, mais aussi par le blanc qu'elle arbore au dos. Si ce controller est également compatible avec la génération Xbox One, Xbox One S et Xbox One X, le bouton Share qu'on peut apercevoir permet de marquer la nouvelle génération. La Pulse Red bénéficie d'une belle mise en avant de la part de Microsoft qui lui consacre une page dédiée sur le site officiel Xbox, où l'on apprend d'ailleurs qu'elle arrivera à la mi-février prochain au prix de 59,99€. Pas de surprise, la manette dispose d'une sortie jack stéréo 3,5 mm, un port USB-C, mais aussi d'un bon de 14 jours d’essai au Xbox Game Pass Ultimate. Il est évidemment possible de la connecter à un PC Windows 10 et aux appareils Android en Bluetooth. La Pulse Red rejoint donc les trois autres modèles (Noir carbone, Blanc robot et Bleu foncé) qui étaient sortis le 10 novembre dernier, lors de l'arrivée des Xbox Series X|S dans le commerce.