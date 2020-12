Xbox Series X|S : on peut jouer à des jeux PS2 sur les consoles de Microsoft, explications

Alors que Sony continue de se montrer frileux à propos du rétrogaming et de l'émulation de son gigantesque catalogue de jeux PlayStation et PS2, les joueurs Xbox Series S peuvent profiter des meilleurs titres via un émulateur. Le logiciel utilisé est le bien connu RetroArch qu'il est possible d'installer en passant par le mode développeur des consoles de Microsoft qui est accessible au prix de 20$. Ceci permet d'installer n'importe quelle application UWP (Universal Windows Platform), et donc de profiter des joies de l'émulation. Comme on peut le voir ci-dessous dans la vidéo de Modern Vintage Gamer, ce logiciel permet de jouer aux titres Dreamcast, GameCube, Wii, PS3 et PS2 sur la console de Microsoft.

Les jeux PS2 tournent grâce à l'émulateur PCSX2 de RetroArch, et comme ce dernier est encore en développement, il ne sera pas rare de rencontrer des bugs. Ceci dit, l'engouement pour l'émulation sur les Xbox Series X|S devrait pousser les développeurs à parfaire leur produit, et à améliorer ses performances et sa compatibilité. On précise que pour l'émulation, il ne devrait y avoir aucune différence de performances entre la Series S et la Series X puisque leur CPU est identique, tandis que le surcroît de puissance graphique de la Series X sera totalement inutile pour faire tourner des jeux d'il y a 20 ans.