Xbox Series X : voici l'écran et le son de démarrage de la console next gen' de Microsoft

Microsoft a définitivement commencé son teasing autour de l'Inside Xbox du jeudi 7 juin qui aura la particularité de nous montrer un premier jet des jeux next gen' prévus sur la Xbox Series X. Histoire de bien faire monter la sauce, la firme de Redmond vient de lâcher une très courte vidéo de 16 secondes, qui dévoile l'écran et le son de démarrage de la console. Une petite mélodie qui devrait nous accompagner pendant les 6 ou 7 prochaines années, durée de vie moyenne d'une console avant de voir la nouvelle débarquer sur le marché. Quoiqu'il en soit, Microsoft a misé sur la sobriété et le calme (avant de déchainer la tempête ?), ce qui semble être quelque part le nouveau crédo du géant américain, qui va devoir s'imposer sur cette nouvelle génération face à un Sony PlayStation qui a été leader incontesté et incontestable ces 7 dernières années. Il n'y a plus qu'à attendre le jeudi 7 juin pour savoir ce que Microsoft nous prépare pour l'avenir. autant vous dire qu'on a particulièrement hâte.