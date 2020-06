Xbox Series X : une refonte du store dans les tuyaux ?

Jason Ronald,

Si l'on en croit les dernières indiscrétions de Windows Central , Microsoft travaillerait actuellement sur une refonte du store Xbox. En fait, plusieurs membres du programme Xbox Insider ont remarqué la présence d'une mystérieuse application "Mercury" , et d'après nos confrères, il s'agirait du nom de code de la nouvelle boutique digitale. Elle disposerait d'une interface adaptée aux écrans 4K et, pour le moment, aurait un design proche de celui proposé aujourd'hui sur Xbox One. Bien évidemment, des fonctionnalités inédites seraient à l'étude, histoire que le lancement de la Xbox Series X ait une plus grande résonnance.Malgré tout, ce nouveau store Xbox serait également destiné à la Xbox One, ainsi qu'à la Xbox Lockhart (la fameuse déclinaison light de la Series X) que le constructeur américain n'a pas encore officialisée malgré les nombreuses rumeurs dont elle fait l'objet. Rappelons que dans le cadre du Xbox 20/20, Microsoft a prévu un événement durant le mois de juin qui, cette fois-ci, lui permettra de revenir plus en détail sur sa prochaine console. Peut-être que ce sera l'occasion de découvrir la nouvelle interface de la Xbox Series X évoquée il y a peu parpartner director of program management