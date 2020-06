Xbox Series X : un trailer et de nouvelles infos sur le Xbox Smart Delivery

Microsoft vient de nous dévoiler un nouveau trailer dédié au système Xbox Smart Delivery qui sera déployé aux côtés de la Xbox Series X, et qui assurera aux joueurs d'avoir automatiquement la version du jeu optimisée. Concrètement, si vous possédez un jeu sur votre Xbox One, et que vous achetez une Xbox Series X, vous n'aurez qu'à télécharger le jeu pour l'avoir dans une version optimisée pour votre nouvelle machine. Il n'y aura donc pas besoin de se prendre la tête avec des versions de jeux différentes, ou des mises à jour spécifiques. Mieux, les sauvegardes seront également compatibles. En clair, si on commence Cyberpunk 2077 le 17 septembre sur Xbox One, on pourra continuer sa partie sans interruption sur Xbox Series X, une fois la machine sortie, et sans avoir besoin de racheter le jeu. Le seul hic, c'est que ce service devra être choisi par les éditeurs afin d'être actif. Néanmoins, Microsoft nous assure que toutes les productions Microsoft Game Studios seront bien évidemment compatibles avec le Smart Delivery.