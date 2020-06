Xbox Series X / PS5 : d'après un studio, les développeurs feront la différence, pas les specs

Si les adeptes de hardware ne cessent d'évoquer les specs de la Xbox Series X et de la PS5 pour tenter de deviner celle qui sera la plus performante, Wojciech Pazdur, le directeur créatif de Chernobylite, tient un tout autre discours. En effet, il estime que ce sont surtout les développeurs qui feront la différence sur les consoles next-gen, et non leur puissance brute ; faute de quoi, les joueurs ne verront aucune évolution par rapport à la génération actuelle."Tout dépendra de la capacité des développeurs à utiliser avec talent les nouvelles technologies, a-t-il confié à nos confrères de Wccftech . Uncharted 2 est excellent sur PS3 qui, pourtant, était moins puissante que la Xbox 360 ; et si Uncharted 4 est encore plus impressionnant sur PS4, ce n'est pas seulement parce que la console est plus performante que la Xbox One. Après, je suis convaincu qu'une utilisation adéquate du SSD va nous conduire à des changements sans précédent en matière de technologies de développement, et de production. Sur les dix dernières années, je n'ai jamais été aussi impatient de mettre les mains sur l'Unreal Engine 5 et de voir ce que ce joli bébé est capable de faire avec nos scans 3D qui attendent de briller sur la next-gen."Il faut bien admettre qu'à force d'entendre parler des specs de la Xbox Series X et de la PS5, on aurait tendance à oublier que sans le savoir-faire des développeurs, leur intérêt risque d'être limité. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si Capcom a décidé de se passer de la Xbox One et de la PS4 pour Resident Evil Village . Les fans espèrent que le résultat sera à la hauteur des attentes.