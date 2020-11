Xbox Series X : Microsoft veut changer le système de précommande qu'il juge obsolète

La Xbox Series X, la Xbox Series S et la PS5 ont mis en lumière les limites du système de précommande actuel, d'autant que les stocks ont été impactés par le COVID-19. Dans le cadre d'une interview accordée à nos confrères de The Verge , Phil Spencer a estimé qu'il était sans doute temps de changer de modèle, afin que les joueurs aient une meilleure visibilité sur les quantités disponibles. "Nous voulons que les gens sachent qu'il y a des consoles à acheter, et pas uniquement le jour où chacun vient chercher son exemplaire [après l'avoir précommandé], a confié le patron de la branche Xbox. Dans le monde actuel, je ne sais pas si c'est la bonne solution. C'est rétrograde de penser que les gens doivent faire la queue à l'extérieur des magasins, ça date de la dernière décennie. J'estime que l'on devrait se remettre en cause sur ce sujet."Avant d'ajouter : "Je pense que c'est quelque chose que nous subissons, aussi bien nous que Sony - j'ai énormément de respect pour Jim Ryan [le patron de Sony Interactive Entertainment, ndlr]. Tous les deux, on a déploré la manière dont les précommandes sont parties. C'est un problème que nous devons résoudre, surtout quand on voit les nombreux clients agacés de ne pas pouvoir acheter nos produits. Ca doit nous pousser à réfléchir à de nouveaux modèles. Par exemple, ça pourrait être la réservation d'un créneau, ou alors, un moyen plus direct de s'adresser aux joueurs. Il serait toujours possible de précommander sa console via un revendeur, mais les gens auraient une meilleure visibilité sur la disponibilité de leur console. C'est quelque chose auquel on réfléchit."Durant la même interview, Phil Spencer n'est pas contre l'idée que les personnes versent un acompte tout en sachant que leur console sera produite le 20 janvier, et qu'ils la recevront le 1er février. D'après lui, des consommateurs seraient prêts à le faire. En attendant que les choses bougent, le bouton F5 reste notre meilleur ami, à moins de passer par des sites où la Xbox Series X et la PS5 sont proposées à des prix hallucinants.