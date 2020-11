Xbox Series X : Microsoft travaille sur la rétrocompatibilité de la console depuis 2016, 500 testeurs mobilisés

Jason Ronald, Xbox Director of Program Management, à nos confrères d' Inverse . "Nous planchons dessus depuis le début, sachant que la conception de la Xbox Series X et de la Xbox Series S a démarré en 2016, a-t-il confié. Avant même de disposer du silicium, nous avons réalisé des captures des jeux existants et les avons fait tourner sur un simulateur collant avec les caractéristiques de la puce next-gen. Ca nous a permis d'identifier les éventuels soucis techniques alors que la production du silicium n'avait pas encore été lancée".Il a ajouté : "A chaque itération, nous avons procédé à des tests afin de nous assurer que les jeux continuaient de fonctionner. Dès lors, nous nous sommes demandé comment nous pouvions améliorer la qualité de ces titres, et c'est de cette manière que des technologies telles que l'Auto HDR ont été intégrées. Nous avons réalisé une batterie de tests l'an passé, et ça peut aller de 16 à 24 heures pour un seul jeu. Nous disposons d'une armée de testeurs - environ 500 - qui a suivi un ordre de priorité. S'ils repéraient des problèmes, notre équipe dédiée à la rétrocompatibilité les corrigeait sans solliciter les développeurs. Il est de notre devoir de faire en sorte que les jeux continuent de fonctionner."Quand on voit la rigueur du processus, on comprend mieux pourquoi Microsoft est on ne peut plus serein quant à la rétrocompatibilité de la Xbox Series S et de la Xbox Series X. Pour mémoire, les deux machines arriveront en France le 10 novembre prochain.