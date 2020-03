Xbox Series X : pourquoi la console a-t-elle un design monolithique ? La réponse de Microsoft

Jim Wahl, directeur de l'ingénierie mécanique chez Microsoft.

Chris Kujawski (designer principal), lui et ses équipes n'avaient aucun point de référence au début du chantier."Quand nous avons commencé à réfléchir au design de la console, c'était purement théorique, a-t-il confié. Nous n'avons testé aucun matériel, nous n'avons pris aucune mesure. On savait seulement que la machine allait être puissante, et que nous devrions donc revoir notre façon de designer une console." Une thèse appuyée par"J'aime à croire que nos consoles précédentes avaient une sorte d'exosquelette, a-t-il expliqué. Vous aviez une structure mécanique avec ce bouclier électromagnétique tout autour, et les composants à l'intérieur. Pour cette nouvelle génération, nous avons fait l'inverse, c'est-à-dire que c'est le châssis central qui forme l'épine dorsale de la console, et nous avons conçu le design tout autour.""C'est cet aspect de la Xbox Series X que je préfère, a rajouté Chris Kujawski. En quelque sorte, c'est l'élément le plus cool de la console que ceux qui l'achèteront ne verront jamais." Par ailleurs, le design évitera à la machine de chauffer. "Son architecture crée ce que l'on appelle le refroidissement parallèle, a-t-il indiqué. Vous avez donc de l'air frais à l'intérieur qui circule à travers des zones séparées de la console. Le second avantage avec ce design, c'est qu'il répartit la chaleur de manière différente - grâce à tout ça, le refroidissement est optimal. Enfin, le troisième point, c'est que nous avons dû faire comme dans un Tetris en 3D, à savoir réfléchir à l'emplacement de chaque composant et trouver le meilleur agencement possible." Voilà comment la Xbox Series X a commencé à prendre forme.On rappelle que sa sortie est programmée pour la fin de cette année, sauf si l'épidémie de coronavirus contraint Microsoft à revoir ses plans.