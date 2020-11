Xbox Series X : Microsoft propose un unboxing de la manette

va améliorer les performances des joueuses et des joueurs, tout en étant plus accessible, c’est l’une des choses que je préfère dans ce nouveau design, expliquait il y a quelques mois Ryan Whitaker, Senior Designer chez Xbox. Si l’on considère l’étendue des genres de jeu qui vous demandent d’utiliser la croix directionnelle à des fins différentes, c’est un peu vertigineux. C’est pour cette raison que les manettes Elite ont des croix directionnelles interchangeables. Pour certains jeux, ils est important que les directions soient bien séparées, identifiables. Pour d’autres, il faut que les diagonales soient précises, ou que vous puissiez aisément effectuer des quarts de cercle. Et bien sûr, il n’y a pas de règles universelles : chaque joueuse, chaque joueur peut avoir ses propres préférences."







Impossible, non plus, de passer à côté du nouveau bouton Share. " Enregistrer et partager des moments épiques ou dignes de devenir des mèmes fait partie de l’expérience, il faut que l’on puisse le faire rapidement et intuitivement, d'après notre homme. Ajouter un bouton Share , c’était la meilleure manière de pouvoir le faire de manière instantanée. Plus besoin de menus pour prendre une capture d’écran ou enregistrer une vidéo. Vous pourrez ensuite accéder à votre contenu et le partager sur vos réseaux sociaux préférés ou directement avec vos amis."



Enfin, la finition de la manette a également fait l'objet d'un soin tout particulier de Microsoft. " Nous avons en effet ajouté une nouvelle texture sur les gâchettes et les boutons de tranche, qui permet une meilleure adhérence et améliore les sensations de jeu comme les performances, toujours selon Ryan Whitaker. Nous avions déjà expérimenté la chose sur nos manettes en éditions limitées et la communauté était ravie : c’est devenu notre nouveau standard. Vous pourrez également retrouver une modification plus subtile sur les poignées. La croix directionnelle, les boutons de tranche et les gâchettes ont désormais une finition matte afin de conserver une sensation consistante, que vos mains soient humides ou sèches."



Pour mémoire, la Xbox Series S (299€) et la Xbox Series X (499€) débarqueront chez nous le 10 novembre prochain.