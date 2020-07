Xbox Series X : une date pour la conférence consacrée aux exclus Microsoft ?

Alors que Microsoft avait assuré que les événements Xbox 20/20 seraient mensuels, le constructeur américain n'a rien organisé au mois de juin qui vient de s'achever. Selon des bruits de couloir rapportés dernièrement par Eurogamer et VentureBeat, l'idée de départ était de dévoiler la Xbox Series S, mais le constructeur américain aurait finalement décidé de reporter la présentation de la console en août. Concernant le mois de juillet, le journaliste Jeff Grubb croit savoir que la conférence consacrée aux exclusivités Xbox Series X se déroulera durant la semaine du 20 juillet.Nos confrères de Video Games Chronicle vont encore plus loin dans la théorie, puisqu'ils affirment que les festivités sont d'ores et déjà prévues pour le 23 juillet. Bien évidemment, ce sera enfin l'occasion de voir du gameplay tiré de Halo Infinite, sachant que The Initiative devrait aussi lever le voile sur son tout premier jeu. On rappelle que ce studio - fondé par la firme de Redmond - est composé de vétérans de l'industrie ayant oeuvré sur des titres tels que The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2, TOMB RAIDER, ou encore GOD OF WAR.Du côté de Playground Games - qui est habituellement aux commandes de Forza Horizon - il se murmure que le studio planche sur le retour de Fable. D'ailleurs, puisque l'on parle de Forza, on croise les doigts pour que Turn 10 officialise le prochain Motorsport. On peut également mettre une pièce sur Rare et Ninja Theory qui, sauf surprise, donneront des nouvelles d'Everwild et de Hellblade 2. Enfin, des jeux développés par des studios tiers figureraient au programme, sans que l'on sache lesquels pour l'instant.