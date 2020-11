Xbox Series S : Microsoft se veut rassurant sur la capacité de stockage de la console

Jason Ronald, Partner Director of Program Management, s'est exprimé sur le sujet lors d'un entretien à paraître dans le prochain numéro d'EDGE (et relayé par Wccftech ). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constructeur américain est particulièrement serein."Nous avons étudié de près les joueurs, et ils ne se comportent pas tous de la même façon, explique-t-il. Sur un mois, certaines personnes jouent à une quinzaine de titres différents. En revanche, d'autres ne jouent à fond qu'à un seul jeu. [...] D'autres encore optent pour des jeux de taille moindre et passent constamment de l'un à l'autre. Nous avons regardé scrupuleusement toutes ces données, et nous sommes confiants quant aux 512 Go de la Xbox Series S."Récemment, Activision a communiqué le poids de Call of Duty : Black Ops Cold War, ce qui a permis d'apprendre que le jeu pèserait 136 Go sur les consoles next-gen de Microsoft. Compte tenu de la différence de puissance entre les deux machines (la Xbox Series S n'est pas capable d'afficher de la 4K native, contrairement à la Xbox Series X), on peut imaginer qu'à l'avenir, les développeurs prendront le temps d'optimiser leurs jeux afin qu'ils prennent le moins de place possible sur la console.