Xbox : Phil Spencer croit toujours aux jeux physiques, il explique pourquoi

Les vieux de la vieille ont fini par l'admettre : la part du dématérialisé dans l'industrie du jeu vidéo ne cesse de croître. Il suffit de jeter un oeil aux résultats financiers publiés régulièrement par les différents acteurs pour comprendre qu'il existe une réelle appétence des joueurs pour le digital. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Microsoft et Sony Interactive Entertainment ont commercialisé respectivement la Xbox Series S et la PS5 Digital Edition, deux modèles tournées exclusivement vers le numérique.Dans une interview accordée à nos confrères de The Verge , Phil Spencer a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet, Microsoft bénéficiant d'une arme de destruction massive avec le Xbox Game Pass. Et contrairement à ce que pourraient croire certains, le constructeur américain ne souhaite absolument pas tuer le physique, bien au contraire. Il est même convaincu qu'il n'est pas près de disparaître. "Notre but n'est pas que tout le monde souscrive un abonnement en nous payant 15 $, a-t-il expliqué. Nous pensons que ce genre d'offre est un modèle économique intéressant pour certains types de jeux ou certains joueurs. En fait, j'y vois surtout un moyen pour les utilisateurs de diversifier la façon dont ils constituent leur ludothèque, ou un moyen supplémentaire pour les créateurs de proposer les jeux qu'ils produisent. Concernant le physique, j'estime qu'il fera toujours partie du business. Je crois que les gens qui achètent et souhaitent posséder leurs jeux sur un support continueront de représenter une part importante de l'activité vidéoludique dans les années à venir."Pour Phil Spencer, il est essentiel de laisser les joueurs décider de la façon dont ils jouent et de ce à quoi ils jouent. "C'est la raison pour laquelle nous ne proposons pas de jeux exclusifs à notre service d'abonnement et n'essayons pas de faire en sorte qu'ils n'achètent plus de jeux physiques, souligne-t-il. Nous aimons quand les gens achètent leurs jeux physiques, c'est quelque chose de fantastique. Nous aimons aussi lorsqu'ils souscrivent à l'un de nos abonnements. En fait, la seule chose qui nous importe, c'est comment faire pour que plus de personnes jouent à encore plus de jeux, et faire en sorte que ce soit facile d'accès." Malgré tout, le boss de la branche Xbox est conscient de la popularité des free-to-play, des microtransactions, des DLC et des Battle Pass, et estime que leur croissance va se poursuivre lors de la prochaine décennie.