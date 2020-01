Xbox One : le streaming sur iOS et Android désormais possible, voici comment faire

Afin de s'étendre toujours plus vers le jeu digital, Microsoft vient de rendre possible, en France, le streaming de la Xbox One sur mobile : ainsi, tous les possesseurs de la machine américaine peuvent désormais y jouer directement depuis leur plateforme Android ou iOS, avec l'accès libre aux titres installés sur le disque dur ou compris dans le Xbox Game Pass. Enfin, "tous", pas exactement puisque la bêta n'est disponible que pour les Insiders Xox. Pour ce faire, il est nécessaire de s'inscrire au programme dédiée depuis l'application "Hub Xbox Indider", à télécharger sur sa console, dans l'espoir d'être accepté par Microsoft.Cette fonction "console streaming", déjà disponible en preview depuis le mois d'octobre aux États-Unis et au Royaume-Uni, n'est en réalité pas si inédite sur le marché puisque PlayStation la propose déjà depuis plusieurs années... ainsi que Steam. Mais bon, vaut mieux tard que jamais (et surtout, il vaut mieux que ça fonctionne correctement).