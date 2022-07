Xbox Live : on connaît les jeux gratuits pour août 2022, voici la liste

reconstruire le bar à chats local et le remplir de créatures adorables."



On rappelle que le Xbox Game Pass Ultimate (les trois premiers mois pour 1€, puis 12,99€ par mois après cette période) inclut tous les avantages du Xbox Live Gold, plus l'accès à une centaine de jeux de haute qualité pour console, PC et Android via le cloud (en Bêta), ainsi qu'au catalogue EA Play.



XBOX LIVE GOLD - JEUX GRATUITS AOÛT 2022



Calico (11,99 €) : Disponible du 1er au 31 août

ScourgeBringer (16,99 €) : Disponible du 16 août au 15 septembre

Saint’s Row 2 (9,99 €) : Disponible du 1er au 15 août

Monaco: What’s Yours is Mine (14,39 €) : Disponible du 16 au 31 août