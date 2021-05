Xbox Live : Microsoft dévoile les jeux gratuits pour juin 2021, NeoGeo Battle Coliseum dans le lot

NeoGeo Battle Coliseum qui, on le rappelle, est sorti sur PS2 en 2005 avant de débarquer cinq ans plus tard sur le Xbox Live Arcade.



Puisque l'on parle de combat, Injustice : Gods Among Us figure également dans le lot, ce qui permet de souligner que NetherRealm Studios a fait du chemin depuis, avec notamment Injustice 2, Mortal Kombat X ou encore Mortal Kombat 11. Shadows : Awakening et The King's Bird complètent la liste.





Microsoft vient de dévoiler la liste des jeux dont les membres Gold du Xbox Live vont pouvoir profiter gratuitement durant le mois de juin. Les fans de la baston 2D noteront surtout la présence de

JEUX GRATUITS DU XBOX LIVE JUIN 2021



XBOX ONE

The King’s Bird (19,99 €) : Disponible du 1er au 30 juin

Shadows : Awakening (29,99 €) : Disponible du 16 juin au 15 juillet

XBOX 360



NeoGeo Battle Coliseum (9,49 €) : Disponible du 1er au 15 juin

Injustice : Gods Among Us (29,99 €) : Disponible du 16 au 30 juin