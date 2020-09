Xbox Live : les jeux gratuits pour octobre 2020 sont connus, une dose d'horreur

En attendant que Sony Interactive Entertainment en fasse de même avec le PlayStation Plus, on vous propose de découvrir les jeux dont les membres Gold du Xbox Live vont pouvoir profiter gratuitement durant le mois d'octobre. Parmi eux, le jeu d'horreur Maid of Sker sorti le 28 juillet dernier. Idéal pour frissonner, même si on est déjà bien aidé par les températures actuelles. Slayaway Camp : Butcher’s Cut, Sphinx and the Cursed Mummy et Costume Quest complètent la liste.



XBOX ONE

Slayaway Camp : Butcher’s Cut - Du 1er au octobre août

Maid of Sker - Du 16 octobre au 15 novembre

XBOX 360