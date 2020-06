Xbox Live : les jeux gratuits pour juillet 2020 sont connus, WRC 8 et Saints Row 2 dans le coup

Microsoft a levé le voile sur les jeux dont les membres Gold du Xbox Live vont pouvoir bénéficier gratuitement durant le mois de juillet. On ne peut pas dire de la sélection qu'elle soit dingue, mais on note tout de même la présence de WRC 8 pour les adeptes de jeux de course, sans oublier Saints Row 2 et son humour gras qui a permis à la série de se différencier de GTA. Dunk Lords et Juju complètent la liste. Comme toujours, les jeux Xbox 360 peuvent tourner sur Xbox One, rétrocompatibilité oblige.



XBOX ONE

WRC 8 - Du 1er au 31 juillet

Dunk Lords - Du 16 juillet au 15 août

XBOX 360