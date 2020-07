Xbox Games Showcase : il n'y en aura pas que pour la Xbox Series X, précise Microsoft

Alors que le coup d'envoi du Xbox Games Showcase sera donné à 18 heures - sachant qu'un pré-show démarrera à 17 heures - Aaron Greenberg a tenu à apporter quelques précisons sur l'événement. En effet, le patron du marketing chez Xbox a souligné à un twittos qu'il n'y en aura pas que pour la Xbox Series X, cet après-midi. "L'événement sera essentiellement tourné vers la 9e génération, mais pas totalement, a-t-il expliqué. C'est la raison pour laquelle nous l'avons appelé 'Games Showcase', et non 'Xbox Series X Showcase' ou 'Next-Gen Showcase'".



Cette déclaration est on ne peut plus logique, dans le sens où Phil Spencer a déclaré par le passé que les possesseurs de Xbox One ne seraient pas laissés sur le carreau ; d'où l'intérêt des jeux cross-gen. Malgré tout, la Xbox Series X devrait hériter de la plus grosse partie du show, et on attend forcément beaucoup des studios internes de Microsoft. Rendez-vous dans moins de trois heures.