Xbox Game Pass : une formule familiale pour partager son compte, on vous explique tout

Ce qui était une rumeur il y a encore quelques mois est désormais officiel : Microsoft est bel et bien en train de tester une nouvelle formule à son célèbre Xbox Game Pass. Il s'agit d'un nouveau type d'abonnement, familial, permettant jusqu'à 5 personnes de profiter du même compte, moyennant un prix adapté de 21,99€ contre 12,99€ pour le tarif classique du Xbox Game Pass. Lancée il y a 24h à peine en Irlande et en Colombie, cette formule "famille nombreuse" concerne uniquement les membres Xbox Insiders. Il y a tout de même quelques restrictions pour profiter de cette offre : que les autres comptes invités ne soient pas déjà souscrit à l'abonnement Xbox Game Pass et qu'ils résident dans le même pays que vous. Pas possible donc de partager son compte avec un cousin ou un tonton resté au bled par exemple, façon de parler. Histoire que les choses soient claires, Microsoft a partagé quelques détails importants sur cette nouvelle formule famille, qu'on a soigneusement traduit pour vous :







Rejoindre le Game Pass Insider Preview convertira le temps restant sur votre abonnement en temps dans le nouveau plan, en fonction de la valeur monétaire de l'ancien abonnement. Par exemple, un mois complet d'Ultimate sera converti en 18 jours d'abonnement pour ce plan. De cette façon, vous ne perdrez aucune partie de la valeur restante de votre abonnement existant lors de la conversion. La conversion est définitive et les utilisateurs doivent attendre l'expiration de leur nouvel abonnement avant de revenir à un abonnement précédent.



La conversion n'est pas disponible pour les membres du groupe invités. Avant de rejoindre un groupe, un membre du groupe peut annuler son abonnement existant ou attendre son expiration. S'ils n'ont pas de compte Microsoft, les amis et la famille invités devront créer un nouveau compte Microsoft et s'y connecter pour participer.



Les membres avec Xbox All Access ne pourront pas participer à cet aperçu.

En Colombie, certaines parties de la copie de l'aperçu n'ont pas été localisées et peuvent être affichées en anglais.



Problèmes connus :

Les membres invités avec un abonnement existant peuvent rencontrer une erreur lors de l'acceptation d'une invitation. Nous nous efforçons de permettre à ces membres d'annuler immédiatement pour accepter l'invitation.



Les tentatives de mise à niveau deux fois dans les 24 heures seront bloquées. Par exemple, la mise à niveau de Xbox Live Gold vers Xbox Game Pass Ultimate fonctionnera, mais les tentatives de mise à niveau de Ultimate vers Xbox Game Pass Insider Preview seront bloquées pendant 24 heures. Il existe actuellement un code d'erreur générique affiché lorsque cela est tenté.



Les membres de la famille du compte Microsoft ne recevront pas d'e-mail lorsqu'ils seront automatiquement ajoutés à un groupe. Les titulaires de compte principaux peuvent partager automatiquement les avantages avec les membres de la famille de comptes Microsoft. Nous travaillons sur l'envoi d'un e-mail de confirmation, et les membres de la famille n'ont pas besoin d'accepter explicitement une invitation pour y accéder.



Un titulaire de compte principal peut voir une erreur "Quelque chose s'est mal passé" lorsqu'il tente de partager directement avec deux ou plusieurs membres de la famille du compte Microsoft à la fois après l'achat. Veuillez patienter quelques instants et réessayer. Vous pouvez également essayer de partager par e-mail ou par lien.



Erreur lors de la tentative d'achat du forfait Xbox Game Pass Insider Preview. Si vous êtes bloqué à l'achat avec ce code d'erreur : PEX-CatalogAvailabilityDataNotFound, veuillez signaler un problème en suivant les étapes décrites dans le subreddit Insider ici. Vous pourrez peut-être contourner ce problème en redémarrant le Microsoft Store et en essayant à nouveau d'acheter.



Les e-mails d'invitation et de gestion de groupe sont actuellement uniquement en anglais. Nous travaillons sur des langues supplémentaires pour ces e-mails.