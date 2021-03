Xbox Game Pass : nouvelle dose de jeux pour mars 2021, la surprise Octopath Traveler

XBOX GAME PASS - MARS 2021

Undertale (Cloud, Console & PC) – Disponible

Football Manager 2021 (PC) – Disponible

Football Manager 2021 Xbox Edition (Console & PC) – Disponible

NBA 2K21 (Cloud & Console) – Disponible

Empire of Sin (Cloud, Console & PC) – 18 mars

Nier : Automata (PC) – 18 mars

Star Wars : Squadrons (Console) EA Play – 18 mars

Torchlight III (PC) – 18 mars

Genesis Noir (Console & PC) – 25 mars

Octopath Traveler (Console & PC) – 25 mars

Pillars of Eternity II : Deadfire – Ultimate Edition (PC) – 25 mars

Supraland (PC) – 25 mars

Yakuza 6 : The Song of Life (Cloud, Console & PC) – 25 mars

Narita Boy (Cloud, Console & PC) – 30 mars

Outriders (Cloud & Console) – 1er avril

NHL 21 (Console) EA Play – Avril

Microsoft continue d'alimenter le catalogue du Xbox Game Pass à un rythme effréné, comme en témoigne la nouvelle salve de jeux auxquels les membres du service auront droit dans les prochains jours de mars. La surprise vient incontestablement d'Octopath Traveler qui, même s'il est disponible sur Stadia et PC, a longtemps été associé à la Nintendo Switch pour ce qui est des consoles. Il faut donc croire que la firme de Redmond a su trouver les bons mots pour convaincre Square Enix de proposer son RPG sur le Xbox Game Pass.Parmi les autres titres retenus dans cette sélection, on note Yakuza 6 : The Songs of Life, Outriders, ou encore NieR Automata. On vous laisse consulter tranquillement la liste ci-dessous qui comprend certaines titres déjà annoncés au début du mois A noter que Hyperdot (Console & PC), Journey to the Savage Planet (Console) et Machinarium (PC) quitteront le Xbox Game Pass le 31 mars.