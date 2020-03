Xbox Game Pass : les premiers jeux de mars sont annoncés, du lourd au programme

Bien traités en février, les joueurs abonnés au Xbox Game Pass vont pouvoir se régaler avec la nouvelle fournée de titres qui vont débarquer dans le catalogue au mois de mars. Quatre jeux sont donc prévus sur Xbox One, tandis que les joueurs PC vont pouvoir compter sur cinq productions, même si ces dernières ne disposent pas encore de date de sortie précise. Du côté des mauvaises nouvelles, sachez que quatre jeux vont prochainement tirer leur révérence.



Rappelons que l'abonnement au Xbox Game Pass coûte 9,99€ par mois sur console, 3,99€ par mois sur PC, et que le bundle Ultimate qui rassemble Xbox Game Pass et Xbox Live Gold est affiché à 12,99€ par mois.

5 mars

NBA 5K20

Train Sim World 2020

11 mars

Ori and the Will of the Wisps

12 mars

Pikuniku

PC

The Lord of the Rings : Adventure Card Game

Mother Russia Bleeds

Ori and the Will of Wisps

Pikuniku

Train Sim World

Départs prochains