Xbox Game Pass : 8 jeux supplémentaires pour juillet, Yakuza Kiwami 2 en approche,

Si le catalogue du Xbox Game Pass a déjà accueilli des jeux durant le mois de juillet, Microsoft annonce 8 titres supplémentaires pour les quinze prochains jours. Ainsi, on apprend sur le Xbox Wire que Forager (Xbox One et PC) et Mount & Blade : Warband (PC) débarqueront demain, tandis que Carrion (Xbox One et PC) et Golf With Your Friends (PC) n'arriveront pas avant le 23 juillet. Pour Grounded (Xbox One et PC), il faudra - comme prévu - attendre le 28 juillet, tandis que Nowhere Prophet (Xbox One et PC), The Touryst (Xbox One et PC) et Yakuza Kiwami 2 (Xbox One et PC) seront opérationnels le 30 juillet.Comme d'habitude, trois jeux seront retirés du Xbox Game Pass le 31 juillet : Ashes Cricket, RiME et The Banner Saga 3. Enfin, il est intéressant de noter qu'il est possible de pré-télécharger Microsoft Flight Simulator qui, on le rappelle, sortira le 18 août.