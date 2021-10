Xbox 20 ans : une paire de sneakers Adidas pour fin 2021, elles sont sobres et classes

a Microsoft Xbox X Adidas Forum Tech sera disponible courant de cette fin d’année, chez Adidas et





















une sélection de revendeurs.

Dans quelques semaines, on fêtera les 20 ans de la marque Xbox. Vingt années que Microsoft est rentré dans le game comme on dit, pour venir lui aussi prendre des parts de marché à Sony PlayStation et à Nintendo, les deux constrcuteurs historiques avant que SEGA ne décide de raccrocher les gants. C'est le 15 novembre 2001 qu'a été commercialisée la première Xbox aux Etats-Unis et il aura fallu attendre 6 mois, le 14 mars 2022, pour voir la machine flanquée d'un X sur son capote débouler en Europe. A cette occasion, Microsoft a prévu de rendre hommage à sa console de plusieurs façon, et côté fringues, une collaboration avec Adidas a été mise en place et concernant plusieurs modèles. Pour le moment, une seule baire de sneakers a été dévoilée et il s'agit de la Originals by Xbox : the Xbox 20th Forum Tech, c'est son nom officiel.Comme on peut le voir sur le teaser vidéo et les photos qui accompagnent cette annonce, le chaussure reprend le vert translucide de la console, mais le rendu reste hautement classe, sans doute parce que le matériau choisi est le nubuck et non du cuir ou simili. Le bon goût est également dû à la semelle, assez épaisse certes, mais qui arbore un jaune-vert mi-pastel mi-translucide qui lui confère un rendu magnifique. A cela s'ajoute des lacets noirs striés d'un motif blanc, et quelques touches noires ici et là qui permettent aux motifs de la chaussure de se distinguer. Histoire d'aller plus loin dans l'hommage, on constate également la mention Xbox Seattle WA 2001, qui fait référence au lancement faite par Bill Gates à l'époque. Si aucune date de sortie ni de prix n'ont été précisés, on sait en revanche que l