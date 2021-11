WWE 2K22 : le jeu va utiliser le moteur de NBA 2K, des graphismes enfin next gen ?

Serait-ce le début de la révolution pour WWE 2K22 ? C'est la question qui mérite d'être posée quand on voit combien 2K Games et Visual Concepts sont heureux de nous partager la liste des nouveautés et des changements qui vont être opérés en mars 2022 au moment de la sortie du jeu. Les développeurs avaient promis de redresser la saga en perte de vitesse depuis de nombreuses années et sujette à des moqueries dès qu'on évoque sa technique obsolète depuis plus de 10 ans. Tout cela sera vraisemblablement du passé d'ici quelques mois, puisqu'on nous promet des améliorations fondamentales, avec un changement de moteur graphique. Visual Concepts précise qu'il a réutilisé le moteur de NBA 2K, et les nouvelles images annoncent un rendu visuel de grande qualité, avec des modélisations et des textures modernisées. Mais ce n'est pas tout, le studio a aussi repensé le gameplay et le moteur d’animation from scratch comme on dit pour que chaque plongeon, kick-out et finisher soient enfin réalistes. De même, de nouvelles commandes ont été assignées pour que le joueur puisse jouir de contrôles plus nombreux, afin de correspondre à chaque situation. D'ailleurs, on nous promet une prise en main simplifié. WWE 2K22 est facile à prendre en mains et à jouer, tout en permettant de s’exprimer pleinement sur le ring. Plus de détails seront dévoilés en janvier 2022, nous promet-on.

Un moteur de jeu repensé : Le changement le plus important dans WWE 2K22 est le moteur lui-même. Visual Concepts a repensé le gameplay et le moteur d’animation à partir de zéro pour que chaque plongeon, kick-out et finisher semblent réels, comme si les joueurs étaient installés au bord du ring à WrestleMania. Les joueurs peuvent sentir la différence dès qu’ils prennent la manette en mains.



De nouvelles commandes : Cette année, le schéma de commandes mis à jour et incroyablement intuitif fait la différence. Configuré pour garantir aux joueurs plus de contrôle sur chaque mouvement, dans toutes les situations, WWE 2K22 est facile à prendre en mains et à jouer, tout en permettant de s’exprimer pleinement sur le ring.



Des graphismes épatants : Tout simplement, WWE 2K22 possède les meilleurs graphismes de la franchise WWE 2K. Le scanning et les animations sont réalisés en utilisant les mêmes procédés de pointe que pour la franchise NBA 2K de Visual Concepts et l’équipe a retravaillé l’éclairage et relancé le jeu à partir de zéro.







Une présentation immersive : L'entrée la plus dynamique de la série à ce jour emmènera les joueurs hors de la foule et dans le ring, créant ainsi un sentiment WWE authentique.



Un nouveau WWE 2K Showcase : Les joueurs peuvent faire un tour dans le passé et revivre les matches et moments les plus iconiques de Superstars légendaires de la WWE.



Mon MG : Les joueurs drafteront des superstars, planifieront des matchs, gèreront des contrats et prouveront qu’ils ont tout ce qu'il faut pour diriger la marque la plus performante dans le domaine du divertissement sportif.



Ma FACTION : Pour la première fois dans la franchise, le tout nouveau mode Ma FACTION permet aux joueurs de bâtir une faction légendaire prête à rivaliser avec l'emblématique nWo. Les joueurs pourront récupérer, gérer et améliorer les Superstars, avec des événements hebdomadaires et des mises à jour régulières.



Mon ASCENSION : Une opportunité pour les joueurs de vivre le parcours d’une Superstar de la WWE depuis les humbles débuts d’un Rookie, l’évolution vers une Superstar et ainsi le fait d’être immortalisé comme une Légende. De nouveaux scénarios seront disponibles à la fois pour les MyPLAYER masculins et féminins.



Mode Univers : Le mode Univers est de retour donnant aux joueurs plus de contrôle que jamais sur les marques, PPV, résultats de match, rivalités et plus encore.



Outil de création : L’outil de création est de retour et meilleur que jamais. Les joueurs peuvent être eux-mêmes ou quelqu’un/quelque chose d’entièrement différent, avec toutes sortes d’options sauvages et d’éléments de fantaisie, puis monter sur le ring à tout moment et n'importe où dans le monde.