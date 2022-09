Wo Long Fallen Dynasty : une démo jouable est disponible sur PS5 et Xbox Series

Depuis son annonce en juin dernier, Wo Long : Fallen Dynasty est un jeu dont l'intérêt de cesse de croître. Développé par Team Ninja et reprenant pas mal d'aspects du gameplay de la série Nioh, ce titre nous plonge dans la période chinoise des Trois Royaumes. Un setting différent pour un jeu de ce genre, qu'on avait en effet l'habitude de retrouver dans les beat'em all massifs façon Dynasty Warriors. Koei Tecmo a pas mal communiqué sur son jeu lors de ce Tokyo Game Show 2022, et pour cause, un stand et une démo jouable permettait à la presse et aux visiteurs de prendre le jeu en mains. Mais le privilège des personnes s'étant déplacées au Japon n'aura pas fait long feu, puisque Koei Tecmo vient d'annoncer la disponibilité de cette démo TGS sur le PS Store et le Microsoft Store. Seules les versions PS5 et Xbox Series sont concernées, sans doute pour impressionner les joueurs et leur donner envie de craquer lors de sa sortie l'année prochaine, en 2023. Bien sûr, chez Jeuxactu, on va s'empresser de la télécharger et de vous en faire quelques vidéos de gameplay.