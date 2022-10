Wild Hearts : 7 min de combat avec le Sanglier, l'un des boss du jeu

Afin de rester dans cette dynamique de hype dont fait l'objet Wild Hearts, Electronic Arts est de retour avec une nouvelle vidéo de gameplay de plus de 7 minutes. Elle intervient une semaine à peine après le trailer de gameplay qui avait permi au jeu d'afficher ses ambitions, son univers incroyable, ses kemonos qui sont des créatures qui ont fusionné avec leur environnement et qu'il va falloir affronter comme des boss. C'est justement de ça dont il est question aujourd'hui, et de voir deux chasseurs travailler en équipe pour abattre un sanglier gigantesque et corrompu qui rappelle le démon qu'on avait pu voir au début de Princesse Mononoke. Outre la possibilité de blesser la bête avec des armes classiques, nos chasseurs peuvent bâtir des fortifications et des armes plus lourdes pour être plus efficaces et même se protéger de certains attaques. Esquive, glissade, saut vertigineux et même la possibilité d'utiliser une sorte d'hélice pour planer, il existe mille et une façon d'affronter ces bêtes féroces. Prometteur dans tout ce qu'il entreprend, Wild Hearts est attendu pour le 17 février 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS 4 et Xbox One.