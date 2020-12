Werewolf The Apocalypse Earthblood : enfin du gameplay, trois ans après son annonce

Avec les productions signées Cyanide Studio, il ne faut jamais être pressé. Trois ans après son annonce, Werewolf : The Apocalypse - Earthblood se décide enfin à nous montrer du gameplay, et ainsi nous révéler sa véritable identité. Si le titre n'apparaît comme étant un jeu visuellement up-to-date, il va tenter de se distinguer par son gameplay, qui devrait varier les plaisirs selon les transformations de Cahal, ce mercenaire capable de prendre l'apparence d'un Crinos. Ce dernier peut en effet opter pour trois variantes possibles : l'être humain, le loup et le loup-garou, chacun disposant de son gameplay propre. Un système de posture a donc été intégré afin que les joueurs puissent alterner entre agilité et brutalité selon la situation. Cyanide Studio nous précise que beaucoup d'efforts ont été consentis pour créer un beat’em up nerveux tout en restant fidèle au jeu de rôle sur table.



La sortie de Werewolf : The Apocalypse – Earthblood sera disponible le 4 février 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S.