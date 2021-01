Werewolf The Apocalypse Earthblood : les 3 transformations du héros détaillées en vidéo

Werewolf : The Apocalypse - Earthblood, le nouveau jeu développé par le studio Cyanide qui propose un jeu où l'on va incarner un soldat capable de se transformer en loup-garou. Véritable arme de destruction massive, notre héros est en réalité capable de prendre trois formes différentes, qui sont expliquées à travers cette vidéo de gameplay. Chaque forme est propice à un gameplay distinct : la forme de loup, baptisée Lupis, privilégie l'infiltration et l'exploration, tandis que lorsqu'on est humain, soit Humid, il permet d'éliminer les gardes de façon discrète soit en attaque rapprochée, soit par le biais d'armes silencieuses. C'est aussi dans la forme humaine qu'on va pouvoir pirater des terminaux. Enfin, il reste la forme la plus sauvage, connue sous le nom de Crinos, et qui permet de se battre avec une rage folle et donc du coup, offrir un gameplay un peu plus nerveux. Au joueur donc de choisir les transformations pour adapter son gameplay, en espérant que les promesses soient au rendez-vous, car de visu comme ça, le jeu semble d'ores et déjà avec de grosses années de retard. Rendez-vous pour le verdict final le 4 février prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.





