Werewolf The Apocalypse Earthblood : enfin un trailer pêchu, c'est pour la sortie du jeu

Werewolf : The Apocalypse - Earthblood s'apparente davantage à un titre ayant une bonne quinzaine d'années de retard, aussi bien dans ses graphismes, sa technique que ses mécaniques de gameplay. On espère qu'il trouvera son public, mais clairement, il s'agit d'un titre peu ambitieux. Voici néanmoins le trailer de lancement.





Longtemps cantonné à des trailers explicatifs, révélant d'ailleurs très rapidement ses défauts techniques et de gameplay, Werewolf : The Apocalypse - Earthblood revient sur le devant de la scène avec une bande annonce un peu plus excitante que d'habitude. Il faut dire que pour célébrer la sortie du jeu, effective depuis aujourd'hui, Cyanide et Nacon ont mis les moyens pour donner un semblant de dynamisme à ce jeu qui manque cruellement de profondeur. Car pour celles et ceux qui auraient manqué notre test , sachez que