Test Werewolf The Apocalypse Earthblood : attention, il y a un loup !

Le Test

A quelques loups-garous près, l'univers Werewolf est extrêmement proche du nôtre. D'ailleurs Earthblood s'inscrit dans des thématiques actuelles, où des mégacorporations hypocrites déclarent lutter contre le réchauffement climatique tout en pillant allègrement les ressources de la planète. L'entreprise maléfique principale s'appelle ici Endron, et le déroulement de l'histoire nous permettra de découvrir qu'elle dissimule un projet encore plus diabolique derrière ses nobles déclarations d'intention. Pour défendre la nature face à ces vils industriels, quoi de mieux qu'une meute de loups-garous ? Celle qu'on nous présente en début d'aventure est notamment constituée de Cahal, le héros lycanthrope chauve/barbu/musclé/tatoué que l'on incarne, sa femme humaine Ludmila et leur fille Aedana, qui n'a pas encore vécu sa première transformation. Si par la suite le scénario ne quitte jamais les sentiers battus, il a tout de même le mérite de se dérouler dans un univers plaisant et trop rarement adapté en jeu vidéo. Nous ne sommes ni dans un blockbuster ni dans un film d'auteur, certes, mais dans une série B qui assume totalement de faire s'affronter des loups-garous et des exosquelettes !







L'incorporation de créatures surnaturelles et mystiques dans un monde moderne et industriel fonctionne plutôt bien, même si l'écriture globale est loin d'atteindre des sommets. Et puis avouons-le, incarner un personnage capable de prendre trois états différents (humain, loup et loup-garou) est loin d'être désagréable. Dans son état de base, Cahal peut dialoguer avec des personnages alliés, voire ennemis dans certains cas, s'accroupir pour s'approcher d'un garde par l'arrière et lui tordre le coup, utiliser une arbalète, ou encore interagir avec des interrupteurs et autres ordinateurs. Vous l'aurez compris, nous avons donc affaire à un jeu qui met l'accent sur l'infiltration, cette composante se voyant renforcée par la possibilité de se transformer à volonté en loup. L'état animal permet en effet de se déplacer plus rapidement, d'être plus difficilement repérable par les ennemis, et d'emprunter les nombreux conduits d'aération présents dans les niveaux.





IL EST FOU ALF LE LOUP



Quant à l'état de loup-garou, il intervient généralement lorsqu'on loupe notre tentative d'infiltration et que les choses dégénèrent. Cahal se transforme alors en une bête féroce qui se déchaîne violemment sur les pauvres humains alentours. Le jeu nous offre des combats relativement classiques et efficaces, qui utilisent un système fait d'attaques rapides, puissantes et sautées, d'esquives, de coups spéciaux à déclencher grâce à une jauge de rage, d'alternance entre une position agile et lourde, et de frénésie ultime qui permet de bénéficier à la fois de vitesse et de puissance. Et contre toute attente, c'est cet aspect là du jeu qui s'avère le plus réussi ! Le héros et les ennemis bougent plutôt bien, les affrontements sont sanglants à souhait, et on ressent de bonnes sensations de puissance, renforcées par le contraste avec les phases d'infiltration qui précèdent les combats. Problème : Wereworld est une franchise de jeux de rôle, et cet aspect s'avère au final très limité. On dispose bien d'un arbre de compétences, mais il reste assez anecdotique et permet essentiellement d'améliorer nos capacités de combat.







Quant aux dialogues, ils n'ont la plupart du temps aucune importance, les différents embranchements menant généralement peu ou prou aux mêmes réponses et n'ayant la plupart du temps absolument aucune conséquence. La seule exception à ce sujet provient de certaines missions où il est possible de dialoguer avec les premiers ennemis du niveau. En répondant correctement à leurs questions, on peut alors s'infiltrer plus naturellement dans leur base. Sachant que les bonnes réponses ne peuvent être connues du joueur que s'il a prêté attention au lore du jeu (en écoutant des conversations apparemment anodines ou en lisant des documents), Earthblood remonte alors dans notre estime. Hélas, ces moments de fulgurance sont l'exception et non la règle. D'ailleurs les phases d'infiltration ne sont guère plus enthousiasmantes que l'aspect RPG, car elles se montrent bien trop statiques.





GARE AUX GAROUS