Wasteland 3 : les mécaniques de dialogue empruntées à Obsidian (Fallout New Vegas)

Conçu par InXile, Wasteland 3 aura la lourde tâche de faire aussi bien que le dernier opus en date, sorti en 2014, qui avait su brillamment faire honneur à la franchise débutée en 1988. Maintenant que la saga est remise au goût du jour, le studio compte bien perfectionner la recette et l'on apprend aujourd'hui que le RPG en vue isométrique s'appuiera sur un système de dialogues particulièrement performant, pour ainsi dire appartenant à Obsidian Entertainment.Et autant dire que cette dernière firme est experte en la matière : Fallout New Vegas, The Outer Worlds ou encore South Park Le Bâton de la Vérité, les concepteurs californiens ont bâti des outils performants donnés pour l'occasion directement à InXile : ce prêt s'explique par le rachat des deux entreprises par Microsoft, permettant alors une mise en commun de certaines ressources et technologies.Bien sûr, cela ne garantit pas la qualité d'écriture - après tout, c'est bien ce qui fait la différence - et l'on devra donc s'en remettre aux talents des scénaristes dont l'aventure sera disponible le 19 mai prochain sur PC, PS4, Xbox One, Linux et même Mac.