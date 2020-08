Wasteland 3 : le mode coop s'illustre dans un trailer de gameplay

Alors que la sortie de Wasteland 3 est imminente, inXile Entertainment nous dévoile un tout nouveau trailer de gameplay dédié à Wasteland 3 dans lequel on découvre le mode coop du jeu. Cette fonctionnalité, demandée depuis longtemps par les joueurs, va enfin faire son arrivée et permettra de diversifier le gameplay. En coop, l'équipe de rangers est divisée en deux, et chaque joueur en contrôlera une moitié. Rien n'oblige à rester ensemble, et il sera donc possible de traverser la carte en équipe, ou de faire chacun son chemin, avant de se retrouver. Attention, en cas de manque de communication, il sera tout à fait possible de saboter la partie de son ami. Mieux, il n'y aura pas besoin de jouer en même temps, puisqu'il est tout à fait possible de progresser seul et de reprendre la partie à plusieurs plus tard. Wasteland 3 sortira le 28 août sur PC, PS4 et Xbox One (présent dans le Xbox Game Pass).