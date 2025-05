Après Avowed, Carrie Patel fait ses adieux à Obsidian et mise sur Netflix pour son avenir

Carrie Patel, figure emblématique du studio Obsidian Entertainment, a annoncé son départ après douze années de collaboration. Elle rejoint désormais Night School Studio, filiale de Netflix Games, en tant que directrice de jeu. Elle a débuté chez Obsidian en tant que narrative designer sur Pillars of Eternity et ses extensions The White Mar, pour ensuite travailler sur Pillars of Eternity 2 Deadfire et The Outer Worlds, où elle a dirigé le DLC "Peril on Gorgon". Plus récemment, elle a occupé le poste de directrice de jeu sur Avowed, dont vous pouvez retrouver notre test juste ici.



Carrie Patel quitte Obsidian quelques mois seulement après la sortie d’Avowed, un RPG à la première personne très attendu, se déroulant dans l’univers d’Eora. Bien qu’il ait été salué par la presse pour sa direction artistique et son système de combat accessible (81 sur Metacritic pour la note des journalistes), le jeu a reçu un accueil globalement mitigé de la part des joueurs avec une note utilisateur de 6.9/10. Avowed n’a pas complètement répondu aux attentes suscitées par la réputation d’Obsidian dans le genre du RPG narratif. Le départ de Carrie Patel, directrice de jeu sur ce projet, intervient donc à un moment clé, et pourrait refléter à la fois la fin d’un cycle créatif et une volonté de se tourner vers de nouveaux horizons.







Toutefois, dans un message publié sur LinkedIn, Carrie Patel a exprimé sa satisfaction quant à son nouveau rôle chez Night School Studio : "Je suis heureuse d'annoncer que je commence un nouveau poste en tant que directrice de jeu chez Night School : un studio de jeux Netflix !" . Night School, connu pour ses jeux narratifs tels que Oxenfree et Afterparty, a été acquis par Netflix en 2021 dans le cadre de l'expansion de la plateforme dans le domaine du jeu vidéo. Ce changement de cap pour Carrie Patel intervient dans un contexte où Netflix continue de renforcer sa présence dans l'industrie du jeu vidéo, malgré des ajustements récents, notamment des licenciements chez Night School en février 2025. Son arrivée pourrait signaler une volonté de la part de Netflix de développer des titres narratifs ambitieux, en s'appuyant sur l'expertise de vétérans de l'industrie.

Pour Obsidian, le départ de Patel marque la fin d'une ère, alors que le studio poursuit le développement de projets tels que The Outer Worlds 2. La transition pourrait également refléter une évolution des priorités au sein du studio, désormais sous l'égide de Xbox Game Studios.