Obsidian : le studio travaille sur un autre projet en plus de Grounded et Avowed

Depuis son rachat par Mircosoft et son intégration à l'écurie Xbox Game Studios, Obsidian est particulièrement actif. En effet, le studio vient de sortir l'Early Access de Grounded, tandis que son RPG Avowed a été dévoilé le mois dernier. De plus, The Outer Worlds va aussi avoir droit à un gros DLC le mois prochain. On pourrait croire qu'avec tout ceci, le studio serait surbooké, mais non. Le directeur du design Josh Sawyer (qui a dirigé le développement de Fallout : New Vegas et des deux Pillars of Eternity) a expliqué via Twitter qu'il travaillait de son côté sur un projet spécifique n'ayant rien à voir avec Avowed. Reste à voir ce que le studio nous réserve. Wait & See comme disent les Britanniques.

I am directing my own project now (it's just not Avowed). — Josh Sawyer (@jesawyer) 5 août 2020