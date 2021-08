Vertigo : Pendulo Studios sort le Story Trailer, la date de sortie révélée aussi

Ed Miller, un écrivain sorti indemne d'un accident de voiture, qui est persuadé d'avoir perdu sa femme et sa fille qui étaient à l'inérieur du véhicule. Souffrant par la suite de graves vertiges, il va alors entamer une thérapie afin d'essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. En plus du Story Trailer, Microïds fait le point sur les dates de sortie du jeu. Si la version PC sort bien cette année, le 16 décembre 2021, les autres supports vont devoir patienter jusqu'en 2022 pour en profiter.





Après avoir été silencieux pendant près d'un an, le Vertigo de Pendulo Studios multiplie les sorties, puisque deux mois après nous avoir dévoilé son premier trailer et quelques screenshots, on a droit cette fois-ci à la bande annonce qui en dit davantage sur l'histoire et le scénario. On rappelle que dans le jeu, le joueur incarnera