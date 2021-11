Alfred Hitchcock Vertigo : Pendulo Studios évoque ses inspirations cinématographiques et techniques

Si tous les yeux sont rivés sur le très attendu Astérix & Obélix : Baffez-les Tous de Microids, l'éditeur français prépare la sortie d'un autre gros jeu pour la mi-décembre, un certain Alfred Hitchcock Vertigo qui sera d'abord disponible sur PC, puisque les versions consoles arriveront après, courant 2022. Histoire de nous rappeler que leur jeu est inspiré de l'oeuvre d'Alfred Hitcock, mais pas que, les développeurs de Pendulo Studios nous proposent une nouvelle vidéo où ils expliquent leurs inspirations cinématographiques, mais aussi techniques. On apprend par exemple que les équipes ont visionné tous les films réalisés par le maître de l'angoisse, notamment pour mieux comprendre la lumière utilisée pour les environnements. La colorimétrie a elle aussi été reprise de certains films de Hitcock, afin de conserver cette atmosphère unique. Adrián Hernández, Technical & Environment Artist, précise que Alfred Hitchcock Vertigo est aussi un hommage à tous ces films. La sortie de Alfred Hitchcock Vertigo sortira le 16 décembre 2021 sur PC. Les versions PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, consoles Xbox One et Nintendo Switch sortiront en 2022.