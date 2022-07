Alfred Hitchcock Vertigo : les versions consoles enfin datées, c'est pour la rentrée

Sorti sur PC le 16 décembre 2021, Alfred Hitchcock Vertigo n'avait pas totalement convaincu les amateurs de jeu d'aventures à l'héritage point & click, malgré le pedrigree de Pendulo Studio, les développeurs. Problème de rythme, gameplay qui manquait de profondeur et la présence de bugs majeurs ont gâché un peu l'expérience. Si Alfred Hitchcock Vertigo refait parler de lui aujourd'hui, c'est parce que Microids peut enfin nous livrer la date de sortie des versions consoles. Il faudra attendre le 27 septembre pour découvrir les aventures amnésiques d'Ed Miller, cet écrivain torturé qui n'arrive plus à dissocier le faux du vrai, sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, sachant que le jeu sera compatible PS5 et Xbox Series. Microids a prévu d'ailleurs de commercialiser des versions physiques, déjà disponibles en précommande.





Limited Edition

Une copie du jeu

L’artbook officiel The Art of : Alfred Hitchcock – Vertigo et sa version numérique

La bande originale, composée par Juan Miguel Martín Muñoz (Blacksad, Yesterday Origins), au format numérique