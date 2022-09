Alfred Hitchcock Vertigo : Microids nous annonce que le jeu est enfin dispo sur consoles

Sorti d'abord le 13 décembre 2021 sur PC, Alfred Hitchcock Vertigo avait demandé aux joueurs consoles de patienter pour qu'il puisse à son tour débarquer sur consoles. Après 9 mois de travail intensif, les développeurs de Pendulo Studios ont enfin livré les versions PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, disponibles dès maintenant à l'achat. On ne sait pas si les problèmes de ralentissement et les bugs de la version PC ont été patchés, mais le jeu souffrait de problèmes techniques. On avait aussi pointé du doigt des temps de chargements affreusement longs et on espère aussi que les développeurs ont pu se pencher dessus également. Pour plus d'informations sur le jeu, vous pouvez (re)lire notre test du jeu sur PC.