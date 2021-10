Alfred Hitchcock Vertigo : une vidéo consacrée à la musique du jeu, il y a des références au film

Alfred Hitchcock Vertigo devrait ravir les amateurs de jeux d'aventures. Développé par Pendulo Studios, à qui l'on doit la série des Runaway, le très bon Yesterday Origins et le récent Blacksad, le jeu s'inspire bien sûr du film du génie du cinéma, mais aborde aussi des thèmes autour de la thérapie et à La Maison du docteur Edwardes. Mais dans ce deuxième carnet de développeurs, sous-titré en français, c'est la musique qui est au coeur des explications, sachant que le compositeur n'est autre que

Juan Miguel Martin, compositeur ayant notamment œuvré sur les précédentes productions de Pendulo Studios. Il nous explique s'être inspiré notamment du travail de Bernard Herrmann, un célèbre compositeur de cinéma qui a collaboré avec Alfred Hitchcock sur 8 de ses films phares dont « Vertigo » (« Sueurs Froides ») en 1956, « La Mort aux trousses » en 1957, « Psychose » en 1960 et « Les Oiseaux » en 1963 mais également d'autres films de réalisateurs de renom tels que Citizen Kane d'Orson Welles en 1941 et Taxi Driver de Martin Scorsese en 1976.La sortie de Alfred Hitchcock Vertigo est calée pour le 16 décembre 2021 sur PC et courant 2022 sur le reste des plateformes.