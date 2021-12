Alfred Hitchcock Vertigo : le nouveau jeu de Pendulos s'offre un trailer de lancement angoissant

Parmi la foultitude de jeux que Microids sort en 2021, il y a Alfred Hitchcock Vertigo qui sort aujourd'hui sur PC. L'occasion pour l'éditeur français de présenter un trailer de lancement de ce jeu d'aventures signé par Pendulo Studios, les créateurs de la saga Runaway et Yesterday pour ne citer que ces deux-là. Si la vidéo ci-après est en anglais sous-titrée français, Microids rappelle que le jeu a bénéficié d'une localisation européenne et qu'il comporte les voix françaises, espagnoles et allemande. Une vidéo au rythme crescendo qui fait monter la tension et semble être fidèle à l'atmosphère du film du maître du cinéma Hitchcock. L'histoire raconte comment Ed Miller, un écrivain sorti indemne d’une chute en voiture dans le Brody Canyon en Californie, est désormais en proie à d’intenses vertiges.Non seulement, il est convaincu qu’il vient de perdre sa femme et sa fille lors de cet accident, mais il décide aussi d'entamer une thérapie qui le conduira à se confier progressivement auprès d’une psychiatre : la docteure Julia Lomas. Celle-ci devra faire face aux réticences de son patient à plonger dans les méandres de sa mémoire afin de découvrir le fin mot de cette histoire. En parallèle, les joueurs suivront l’enquête de Nick Reyes, le sheriff de Cerro Lake, bien décidé à faire toute la lumière sur l’accident d’Ed, et qui sera amené à découvrir de nouveaux éléments déconcertants. C'est donc plusieurs personnages qu'on va diriger dans ce jeu qui fera monter la tension et l'angoisse au fil des énigmes et des mystères à résoudre. Sur consoles, Alfred Hitchcock Vertigo est attendu pour 2022, sans plus de précisions.