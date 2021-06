Alfred Hitchcock Vertigo : les premières images (trailer + screenshots) du nouveau jeu de Pendulo Studios

Alfred Hitchcock Vertigo est attendue pour la fin de l'année sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One. On vous laisse en compagnie des premières images de gameplay de ce jeu désormais attendu.

C'était cette nuit, lors de l'événement Guerrilla Collective que Microïds et Pendulo Studios ont enfin matérialisé leur collaboration autour de Vertigo, le film d'Alfred Hitchcock. Un premier trailer d'ambiance, accompagné de screenshots de gameplay puis d'un carnet de développeurs, voilà à quoi nous avons eu droit pour cette première présentation. En vrai, le jeu avait déjà été annoncé par l'éditeur français en 2018 , juste après avoir récupéré les droits de licence du film pour l'adapter en jeu vidéo. A cette époque, on savait déjà que c'est Pendulo Studios qui avait mandaté pour développer le titre. Côté histoire d'ailleurs, il sera question d'un thriller psychologique qui s'inspirera librement du d’Alfred Hitchcock où Ed Miller, un écrivain, sort indemne de la chute de sa voiture dans le canyon de Brody en Californie. Personne n'a été retrouvé dans l'épave de la voiture, pourtant Ed assure qu'il voyageait avec sa femme et sa fille. Traumatisé par cet événement, il commence à souffrir de graves vertiges. Alors qu’il entame une thérapie, Ed va tenter de découvrir ce qui s'est réellement passé lors de cette journée fatidique.Josué Monchan, Narrative Designer chez Pendulo Studios, explique que si le film d’Alfred Hitchcock a bien évidemment été une source d’inspiration majeure (au niveau des thèmes abordés, de la narration, ou encore des techniques visuelles utilisées, renvoyant aux techniques cinématographiques récurrentes chez Hitchcock), le jeu reprend aussi des thèmes autour de la thérapie et à La Maison du docteur Edwardes, et certains personnages font écho à des protagonistes de Rebecca, Psychose, sachant que l'enquête se fera à travers la vision de trois personnages, chacun ayant une histoire différente à raconter.La sortie de ce