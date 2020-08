Valve : le Steam Game Festival sera de retour cet automne

Le Steam Game Festival a eu droit à une première édition en décembre 2019, en même temps que les Game Awards, où des démos étaient disponibles pour 13 jeux. Une seconde édition a suivi en mars 2020 afin de remplacer la GDC. Cette fois, l'événement a pris en ampleur avec cinq jours au lieu de 48 heures, et des démos pour 40 jeux. Enfin, le Summer Game Festival qui comblait le vide laissé par l'E3 a pour sa part duré une semaine, tandis que plus de 900 jeux ont eu droit à une démo. Geoff Keighley, qui est étroitement lié à Valve sur ces Game Festival, vient d'expliquer sur Twitter qu'une édition automnale allait donc avoir lieu du 7 au 13 octobre prochain.

Valve is planning another Steam Game Festival: Autumn Edition this Fall, running October 7 - 13. Another chance to play free previews of upcoming games.