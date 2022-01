Une Xbox Series S spéciale Nouvel An Chinois Année du Tigre, elle est déjà collector

Dans quelques jours, la Chine et une partie de l'Asie vont célébrer le passage à la nouvelle année selon le calendrier lunaire. Et en 2022, c'est le tigre qui est à l'honneur, un signe synonyme de force, de puissance, de bravoure mais aussi d'exorcisation des maux. C'est avec tout cela en tête que Microsoft a lancé la production de 15 Xbox One S aux couleurs de l'animal pour le nouvel an chinois, et dont un exemplaire est à gagner sur le compte Twitter de Microsoft . C'est l'artiste Bu2ma (Bu-er-ma) qui en est l'auteur, lui qui est adepte des dessins rondelets et mignons. Pour la robe, c'est un joli rouge flamboyant qui a été choisi (et symbole de la couleur porte-bonheur traditionnelle dans la culture chinoise), tandis que les ornements font référence font référence à l'animal roi de toutes les bêtes en Chine. Que ça soit sur le capot de la Xbox Series X ou sur la manette, on retrouve le tigre selon le style calligraphie chinoise. Petit détail à souligner, mais qui ne se voit pas dans le visuel fourni par Microsoft, le sinogramme (虎) écrit en chinois (signifiant "tigre") est affiché au dos de la manette. En revanche, sur la façade, on peut apercevoir les sinogrammes 虎年大吉 qui nous souhaite le meilleur pour cette année du tigre.

En accord avec nos nouvelles consoles porte-bonheur Xbox Series S, nous souhaitons à tous une bonne année du tigre remplie de chance et de fortune.春节快乐!虎年大吉!