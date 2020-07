Ubisoft : suite aux accusations de harcèlement, Maxime Beland démissionne et Tommy François mis à pied

Je pense qu’Yves veut sincèrement ce qui se fait de mieux pour ses employés, confie l'un d'eux. Je lui fais confiance pour faire un gros ménage maintenant que les murs opaques des RH et de l’éditorial sont tombés. Maintenant, il sait. Il y a beaucoup à faire, de nombreuses personnes toxiques sont aussi protégées à Toronto et Montréal. Il faut avoir le courage de s’en débarrasser pour que le reste des équipes puisse créer des jeux dans les meilleures conditions. Wait and see."

Nous ne visons pas des ajustements à la marge, prévient-il. Ce que nous voulons mettre en œuvre est un changement structurel au sein d’Ubisoft, en totale adéquation avec nos valeurs qui ne tolèrent aucun comportement toxique et veillent à ce que chacun se sente en sécurité pour s’exprimer." Des groupes d'écoute seront mis en place, et la plateforme d’alerte Whispli permettra aux employés ainsi qu'aux personnes externes de signaler tout comportement inapproprié.Naturellement, Libération a invité ses témoins à réagir à la sortie d'Yves Guillemot, et si certains se montrent sceptiques, d'autres en revanche veulent y croire. "